Haberler

Seyhan Nehri'nde can pazarı: Ele ele tutuşup yardım beklediler

Seyhan Nehri'nde can pazarı: Ele ele tutuşup yardım beklediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da tarihi Taşköprü civarında balon dizmek amacıyla Seyhan Nehri'ne açılan iki kişi akıntıya kapıldı. Sualtı polisi ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldılar.

Adana'da tarihi Taşköprü civarında balon dizmek için kayıkla nehre açılan 2 kişi akıntıya kapıldı. Seyhan Nehri'nde el ele tutuşarak yardım bekleyen vatandaşlar, sualtı polisi ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Taşköprü civarında Seyhan Nehri'ne balon dizmek isteyen Şahin A. ve Kader K. kayıkla nehre açıldı. Bir süre sonra akıntının şiddetiyle Şahin A. ve Kader K. kayıkla sürüklenmeye başladı. Taşköprü ayağına yakın kayalara çarpan kayık orada kaldı. Şahin A. ve Kader K., korku içerisinde el ele tutuşup yardım bekledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sualtı polisleri ve itfaiye ekipleri, ikiliyi kurtarmak için çalışma başlattı. Sualtı polisi Kader K.'yı, itfaiye eri ise Şahin A.'yı sırtına alarak kayıktan köprünün ayaklarına getirdi. İkili daha sonra vinç yardımıyla yukarı çıkarıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de gözaltına alınan iki Türk gazeteci serbest

İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilerle ilgili yeni gelişme
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz

Onu hiç böyle görmediniz! Haberi alınca büyük hayal kırıklığı yaşadı
Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi

Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
İsrail'de gözaltına alınan iki Türk gazeteci serbest

İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilerle ilgili yeni gelişme
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi