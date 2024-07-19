Adana'da Bacanağını Vuran Murat Akdöker Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'da 21 gün önce bacanağı olan uzman çavuş Gökhan Çelik, tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden Murat Akdöker, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 28 Haziran günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını belinden çıkartınca Hatice Çelik otomobilden inerek kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu.

Tutuklandı

Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) de isabet etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu.

Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayda ağır yaralanan Akdöker ise hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak kaçan Çelik ise daha sonra yakalanarak tutuklandı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Murat Akdöker, 21 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini gece kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Akdöker'in cenazesi otopsinin ardından morgdan yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Akdöker, gözyaşlarıyla toprağa verildi. - ADANA