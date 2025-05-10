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Adana'da Atı Aracın Arkasına Bağlayan Sürücüye Cezai İşlem

Adana'da Atı Aracın Arkasına Bağlayan Sürücüye Cezai İşlem
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir sürücü, atı aracın arkasına bağlayarak trafik akışına girdiği için bin 986 TL ceza aldı. Olayın ardından sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir atı aracın arkasına bağlayarak trafikte seyreden şahsa, bin 986 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde atı otomobile bağlayarak trafiğe çıkan sürücü S.T. ile araçta bulunan A.Ç., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye bin 986 TL para cezası kesildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahsın adliyeye sevk edileceği de bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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