Adana’da asma yaya köprüsünde yangın: 20 metrelik bölüm zarar gördü

Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Köprünün ayağı altındaki ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede köprünün ahşap bölümüne sıçrarken, yaklaşık 20 metrelik kısım yangında hasar gördü.

ALEVLER KÖPRÜYE SIÇRADI

Yangın, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park’ta bulunan, Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ayağının altındaki ahşap kameriyede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede kameriyeyi sardı, ardından köprünün ahşap bölümüne sıçradı.

İTFAİYE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Yangının büyümesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap kameriye tamamen yanarken, köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümünde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı