Haberler

Adana’da asma yaya köprüsünde yangın: 20 metrelik bölüm zarar gördü

Adana’da asma yaya köprüsünde yangın: 20 metrelik bölüm zarar gördü Haber Videosunu İzle
Adana’da asma yaya köprüsünde yangın: 20 metrelik bölüm zarar gördü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede köprünün ahşap kısmını sararken, yaklaşık 20 metrelik bölüm yangında kullanılamaz hale geldi.

Adana’da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Köprünün ayağı altındaki ahşap kameriyede başlayan alevler kısa sürede köprünün ahşap bölümüne sıçrarken, yaklaşık 20 metrelik kısım yangında hasar gördü.

ALEVLER KÖPRÜYE SIÇRADI

Yangın, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park’ta bulunan, Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ayağının altındaki ahşap kameriyede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede kameriyeyi sardı, ardından köprünün ahşap bölümüne sıçradı.

İTFAİYE ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Yangının büyümesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap kameriye tamamen yanarken, köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümünde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi

Türkiye'nin adımı çıldırttı, hemen yanıt verdiler
İskenderun Belediyesi’nden dikkat çeken çevre mesajı: Çöpleri sergilediler

Çöp bırakanlara belediyeden ince ayar: 7 gün boyunca orda duracak

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Facia 'Geliyorum' demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri

Kan donduran anlar ortaya çıktı! Facia "Geliyorum" demiş