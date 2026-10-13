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Adana'da araçta 110 bin captagon hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Adana'da araçta 110 bin captagon hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde torpido, vites kutusu ve yedek lastiğe gizlenmiş 110 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "Maddelerden bilgim yok" diyerek savunmasına rağmen nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir aracın torpido, vites kutusu ve yedek lastiğinden 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "Maddelerden bilgim yok" diyerek kendisini savunsa da çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, narkotik köpeğiyle birlikte araçta yaptıkları incelemede torpido, vites kutusu ve yedek lastiğe gizlenmiş 110 bin captagon hap buldu. Gözaltına alınan şüpheli T.T., emniyetteki ifadesinde, "Maddelerden bilgim yok, benim değil, suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu. T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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