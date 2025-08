Adana'da Apartman Merdiveni Çöktü, 20 Kişi Kurtarıldı

Adana'da sabah saatlerinde 3 katlı apartmanın merdiveninin çökmesi sonucu mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Apartman sakini Mediha Bozdoğan, "Uyuyordum, gümbürtüye kalktım, bina çöktü deprem oldu sandım" dedi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki 3 katlı Köşem Apartmanı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde apartmanın merdiven dairesi çöktü. Korkuya kapılan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri apartmanda mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Apartman sakinlerinin bir kısmı devlet yurtlarına yerleştirilirken bir kısmı bahçede kurulan çadırda beklemeye başladı.

"Uyurken oldu. Bina çöktü, deprem oldu sandım"

Yıllardır apartmanda kiracı olarak oturduğunu belirten Mediha Bozdoğan, "Depremden beri binamız bu şekilde. Her an korku yaşıyoruz. Torunlarımın her apartmandan çıkarken aklı çıkıyor. Akşam misafirimiz geldi, giderken başına apartmandan taş düştü. Benim eşim sakat eşimi kapıdan zor çıkarttılar. Uyuyordum, gümbürtüye kalktım. Bina çöktü, deprem oldu sandım. Kapıya fırladım, kapım içeri göçmüş, aklımız çıktı" diye konuştu.

100. Yıl Mahallesi Muhtarı Feza Köse de, "Yukarıda kalanlara itfaiye ve AFAD yardımcı oldu. Alt katta yaşayanlar bir şekilde kaçtılar. Bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelecek raporun beklendiği öğrenilirken, bina mühürlenerek vatandaşların içeri girmelerine izin verilmiyor. - ADANA