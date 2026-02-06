Kayıp alzaymır hastası yaşlı adam aranıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dünden beri haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adamı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Saimbeyli ilçesi Tülü Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Akburak'ın eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son dün akşam saatlerinde Hüseyinbelen mevkiinde görülen Akburak'ın bulunması için jandarma ekiplerinin koordinesinde AFAD, YAK ve AKOM ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren hem kırsal alanlarda hem de çevre mahallelerde arama yaptı. Bölgede arama çalışmaları sürerken yaşlı adama ait henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - ADANA