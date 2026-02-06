Haberler

Kayıp alzaymır hastası yaşlı adam aranıyor

Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası İbrahim Akburak için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve diğer ekipler, kaybolduğu bölgede arama yapıyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dünden beri haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adamı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Saimbeyli ilçesi Tülü Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Akburak'ın eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son dün akşam saatlerinde Hüseyinbelen mevkiinde görülen Akburak'ın bulunması için jandarma ekiplerinin koordinesinde AFAD, YAK ve AKOM ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren hem kırsal alanlarda hem de çevre mahallelerde arama yaptı. Bölgede arama çalışmaları sürerken yaşlı adama ait henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
