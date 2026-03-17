Adana'da iş yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Kozan'da bir iş yerinde alacak-verecek tartışması sonucu çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen Y.A. ve A.A. ile iş yerindeki R.İ. ve E.İ. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.A. ve A.A., tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Y.A. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli R.İ. ve E.İ. polis ekiplerince tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
