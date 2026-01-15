Haberler

1 kişinin öldüğü kavganın akrabalar arasında 'elçi olma' yüzünden çıktığı ortaya çıktı

Adana'da iki akraba aile arasında tarım işçiliği nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adana'da iki akraba aile arasında tarım işçiliğinde 'elçi olma' nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gören, tarım işçiliğinde 'elçi olma' işi yapan akraba iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla göğsünden vurulan Übeyt Coşkun (45) yaşamını yitirirken, F.C. (23), F.E. (23), E.E. (58), M.T. (43) ve V.C. (18) de vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu tarım işçileri 2 ay önce E.E.'in ailesinin safına geçtiği için aralarında husumet başladığını tespit etti. Übeyt Coşkun'un ailesinin E.E.'in aile üyeleriyle görüşüp maddi zarara uğradıklarını ve bunun giderilmesini istedikleri öne sürüldü. Cinayet dedektifleri, yaptıkları incelemede iki aileden kavgaya 12 kişinin karıştığını belirledi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin ardından toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1'i ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyette götürülen şüpheliler, ifadelerinde silah kullanmadıklarını ancak kavga ettiklerini belirterek birbirlerine suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
