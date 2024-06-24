Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Soygun

Adana'da yüzlerini cerrahi maske ile gizleyerek akaryakıt istasyonuna girip "Bu bir soygundur" diyerek bağırıp silah ve bıçak zoruyla 20 bin TL ve birkaç paket sigara alıp kaçan şüpheliler anbean görüntülendi. Gasp polisleri söz konusu olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları evde yakaladı.

Olay, 9 Haziran günü gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İbrahim A. (19) ve E.İ. (17) yüzlerini cerrahi maske ile gizleyerek akaryakıt istasyonun marketine girdi. İçeri giren şüpheliler "Bu bir soygundur" diye bağırıp marketteki kasiyer Onur E.'yi (25) bıçakla tehdit edip paraları istedi. Onur E. ile istasyonundaki pompacı Mehmet Hanifi D. (46) gençleri uyararak soygunu yapmamalarını söyledi.

"Havaya ateş açıp, 20 bin TL ve sigara alıp kaçtılar"

Soygunu yapmaya kararlı olan şüphelilerden E.İ. yanındaki tabancayı çıkartarak havaya ateş açarak paraları istedi. Paniğe kapılan Onur E., kasadaki 20 bin TL'yi çıkartarak şüphelilerin verdiği poşetin içerisine koydu. Şüpheliler parayı ve işyerinden birkaç paket sigara alarak çıktı. Soyguna giren şüpheliler ve dışarıda gözcülük yapan İ.Ö. (17) kaçarak izini kaybettirdi.

"Soygun yapanlar polisten kaçamadı"

Akaryakıt istasyonun çalışanları şüphelileri kaçmasını üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gasp polisleri işyerinin güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından alınan 100 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliği belirledi. Gasp polisleri şüphelilerin saklandığı Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesindeki eve operasyon düzenleyerek yakaladı.

"Yakalanınca paraya ihtiyacımız var diye savunma yaptılar"

Emniyete götürülen şüphelileri verdiği ifade pes dedirtti. Şüpheliler," Paraya ihtiyacımız vardı. Plan yapıp soygunu gerçekleştirdik ve parayı da harcadık" diye ifade verdiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim A., E.İ. ve İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA