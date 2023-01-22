Adana'da akaryakıt istasyonunda ölen kişinin müşteri olduğu ortaya çıktı

Adana'da kimliği belirsiz şahıs tarafından akaryakıt istasyonuna uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda ölen kişinin markette kasiyer değil, müşteri olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi Adana- Karataş karayolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kalaşnikof ile istasyona gelerek hedef gözetmeden ateş açıp olay yerinden kaçtı. Akaryakıt istasyonundaki markette müşteri olan Ahmet Demir (58) oturduğu sırada mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede delil çalışması yapan polis ekipleri, uzun namlulu silaha ait 26 adet boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.