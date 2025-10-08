Haberler

Adana'da Ailesini Rehin Alan Şahıs Özel Harekat Polisi Tarafından Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi, polis ekiplerine direndi ve ailesini rehin aldı. Özel harekat polisleri olay yerine sevk edildi ve şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiretmihane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları olan E.D. (37) hakkında mahkeme ruh sağlığı hastanesine yatırılması kararı verdi. Bunun üzerine polis, E.D.'yi alıp ruh sağlığına götürmek istedi. Ancak polislere direnen şahıs bıçak çekerek saldırıp aile bireylerini evde rehin aldı. Polislerin takviye istemesiyle bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Evin çatısına kaçan E.D., özel harekat polislerine de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine E.D., özel harekat polislerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şahıs Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
