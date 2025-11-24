Haberler

Adana'da Aile Sağlığı Merkezi'nde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir sağlık çalışanı pencereden kurtarıldı ve bina boşaltıldı. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'ndeki 4 katlı Pozantı Aile Sağlığı Merkezi'nin birinci katında meydana geldi. Yangın sebebiyle sağlık personelinden biri dumandan etkilenmemek için pencereyi açarak klima motorunun üzerinde kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce pencerede yardım bekleyen sağlık personelini kurtardı daha sonra dumanlara müdahale eden ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sebebiyle binada bulunan aile sağlığı merkezi ve diş polikliniği boşaltılarak personele idari izin verildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis inceleme başlattı. - ADANA

