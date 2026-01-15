Haberler

Adana'da vahşet: Eşi evi terk etti, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçiren bir kişi, iki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Olay, geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar oldu.

Adana'da tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından cinnet geçiren bir kişi, 2 çocuğunu öldürüp aynı tabanca ile yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısı G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonra kadın evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabanca ile çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabanca ile vurdu. Ardından Sergen A. aynı tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın ait otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
