Adana'da Ahır Yangını: 7 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Adana'da ahır yangınında 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi'nde Mahmut Çoğaş'a ait ahırda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Çoğaş'ın evine de sıçradı. Dumanı ve alevleri fark eden komşular, o sırada evde uyuyan Çoğaş'ı uyandırarak yangına müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 7 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ADANA