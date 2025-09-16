Adana'da Ahır Yangını: 7 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Mahmut Çoğaş'a ait ahırda başladığı ve kısa sürede büyüyerek evine sıçradığı bildirildi. Komşuların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın, İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi'nde Mahmut Çoğaş'a ait ahırda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Çoğaş'ın evine de sıçradı. Dumanı ve alevleri fark eden komşular, o sırada evde uyuyan Çoğaş'ı uyandırarak yangına müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 7 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa