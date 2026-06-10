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Adana'da 9 firari hükümlü yakalandı

Adana'da 9 firari hükümlü yakalandı
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Adana'da hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adana'da dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda söz konusu 9 firari saklandıkları adreslerde tek tek yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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