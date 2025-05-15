Adana'da 890 Bin TL'lik Altın Hırsızlığında İki Kadın Tutuklandı

Adana'da 890 Bin TL'lik Altın Hırsızlığında İki Kadın Tutuklandı
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Adana'da meydana gelen üç hırsızlık olayı sonucunda 890 bin TL değerinde altın çalan iki kadın şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, apartmanlardan çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da hırsızlık: 890 bin TL'lik altın çalan 2 kadın şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında 890 bin TL değerinde altın çalındı, yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı. Birlikte hareket eden kadınların apartmanlardan çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilk hırsızlık olayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. B.Ç., G.A.'ya ait eve girip içerinin altını üstüne getirerek 565 bin TL değerindeki altınları bulup çaldı.

İkinci olay ise Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. Şüpheli A.K., Z.Y.'nin evine girerek ziynet eşyası çaldı. Şüpheli, A.K. daha sonra Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde Z.A.'ya ait eve de girip altın çaldı. Yaklaşık 325 bin TL'nin altın çalan A.K. ortadan kayboldu. 3 hırsızlık olayı ile ilgili ihbar gelmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Hırsızlık olayların benzerliği dikkat çerken, güvenlik kameraları incelemeye alındı. İnceleme de şüpheliler B.Ç. ve A.K.'nin birlikte hareket etti belirlenerek yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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