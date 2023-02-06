Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 8 kişi için Belur Apartmanı'nda umutlu bekleyiş

3. Sayfa Haberleri

Adana'da 8 kişi için Belur Apartmanı'nda umutlu bekleyiş

Adana'da büyük depremin ardından artçı depremde yıkılan Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanda umutlu bekleyiş sürüyor.

Adana'da büyük depremin ardından artçı depremde yıkılan Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanda umutlu bekleyiş sürüyor.

Saat 13.30 sularında artçı deprem ile yıkılan 14 katlı Belur Apartmanı'nda enkaz altında kalan 8 kişi için ekipler seferber oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı anlar havadan ve karadan görüntülenirken, 11. katta bir kişi ile telefonla kurulan iletişim umutları yeşertti. 4 gencin ise araç içinde olduğu bilgisi üzerine enkaz altında kalan araçtaki 4 genç ve 11. katta bulunan kişi ile kurulan iletişim üzerine ekipler seferber olmuş durumda. Enkaz altında ses dinlemesi gerçekleştiriliyor. - ADANA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelyalı Tragger Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title