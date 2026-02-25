Haberler

Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Depoda ise kartonların içerisinde toplamda 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların 46 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

