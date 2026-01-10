Haberler

Adana'da pet şişelerde satılacak sahte içkiler ele geçirildi
Güncelleme:
Adana'da düzenlenen operasyonda, 500 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adana'da polis ekipleri, pet şişelere doldurulup piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 500 litre sahte ve kaçak alkollü içkiyi ele geçirdi. Evlerde variller içerisinde üretilen alkol ile tekel bayilerinde satışa sunulan kaçak içkilerin ortaya çıkarıldığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içkiye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kent genelinde operasyon düzenledi. Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskında variller içerisinde üretilmiş alkol ile pet şişelere doldurulmuş sahte içkiler ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten ekipler, tekel bayilerine de baskın düzenleyerek pet şişelerde sahte içki ve bandrolsüz çok sayıda kaçak alkollü içkiye ulaştı. Operasyonlarda toplam 500 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ADANA

