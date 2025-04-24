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Adana'da 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltında

Adana'da 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltında
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Adana'nın Pozantı ilçesinde yapılan operasyonda bir araçta 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir araçta 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Çalışmada KOM Şube Müdürlüğü ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği bir araç durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 500 gram kubar ve uç olarak tabir edilen esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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