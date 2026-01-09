Haberler

Adana'da 42 dolandırıcılığa karışıp 27 yıl ceza alan hükümlü yakalandı

Adana'da 42 dolandırıcılığa karışıp 27 yıl ceza alan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, 42 dolandırıcılık suçuna karışan ve toplam 27 yıl 4 ay 6 gün hapis cezası bulunan H.T.Ç.'yi yakaladı. Emniyetin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, 42 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve 27 yıl 4 6 gün hapis cezası alan hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla işlenen suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranan H.T.Ç.'nin peşine düştü. Polisin gerçekleştirdiği çalışmalarda, hapis cezası bulunan ve aranan şahsın yeri belirlenip yakalandı. Yakalanan şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçuna 42 kez karıştığı toplam 27 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu