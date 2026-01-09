Adana'da 42 dolandırıcılığa karışıp 27 yıl ceza alan hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, 42 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve 27 yıl 4 6 gün hapis cezası alan hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla işlenen suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranan H.T.Ç.'nin peşine düştü. Polisin gerçekleştirdiği çalışmalarda, hapis cezası bulunan ve aranan şahsın yeri belirlenip yakalandı. Yakalanan şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçuna 42 kez karıştığı toplam 27 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA