Adana'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

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Adana'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü ve hafif hissedildiği belirtildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ADANA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede depremin hafif hissedildiği, şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi. Deprem, merkez üssü Saimbeyli ilçesine yakın konumdaki Kozan'da da hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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