Adana'da 39 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Adana'da devriye gezen polis ekipleri tarafından Sarıçam Mahallesi'nde yakalanan Erol E., 13 ilde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan toplam 39 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranmaktaydı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da hakkında 13 ilde 26 suç dosyasından 39 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçesinde devriye polis ekipleri Sarıçam Mahallesi'nde davranışından şüphelendiği bir kişiyi sorguladı. Ekiplerin sorgusunda Erol E. isimli şahsın 13 ilde aralarında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarında olduğu 26 suç dosyasından 39 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
