Adana'da 39 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Adana'da hakkında 13 ilde 26 suç dosyasından 39 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçesinde devriye polis ekipleri Sarıçam Mahallesi'nde davranışından şüphelendiği bir kişiyi sorguladı. Ekiplerin sorgusunda Erol E. isimli şahsın 13 ilde aralarında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarında olduğu 26 suç dosyasından 39 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA