38 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Adana'da 3 farklı suçtan 38 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, hırsızlık ve basit yaralama suçundan 38 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.H.'yi (30) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada firari hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit etti. Polis eve baskına geldiği sırada firari hükümlü, fark edip kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu firari hükümlüyü kıskıvrak yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından firari hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA