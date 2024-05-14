Adana'da 282 Şahıs Yakalandı, 36'sı Tutuklandı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 05-11 Mayıs tarihleri arasında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 282 şahsın yakalandığını ve 36'sının tutuklandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı olan mücadelesini sürdüren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirildiği belirtilen çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 282 kişi yakalanırken 36'sı tutuklandı. Tutuklanan 36 kişiden 8 tanesinin ruhsatsız silah şüphelisi olarak, 28'inin ise çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 33 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 50 şarjör, bin 406 fişek-kartuş, 435 paket kaçak sigara, 322 gr. narkotik madde ve 2 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirilirken, belirlenen tarihlerde sorgulanan 3 bin 852 motosikletten 24'ü ise trafikten men edildi. Kavşaklarda cam silen ve dilenen 50 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yapıldı

Seyhan polisi ayrıca kentte kayıt dışı biçimde bulunan yabancı uyruklu şahıslara yönelik de çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde 3 bin 104 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 573 şahıs mobil göç aracına götürüldü.

6 şahıs toplama, 9 şahıs ise geri gönderme merkezine teslim edildi. Aranan 5 kişinin ise yakalandığı belirlendi. - ADANA