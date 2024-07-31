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Adana'da 24 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde Ceyhan ilçesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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