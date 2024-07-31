Adana'da 24 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde Ceyhan ilçesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. - ADANA