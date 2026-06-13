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Adana'da 2006 yılında İlyas Günal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili 9 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, 2006 yılında kaybolan İlyas Günal'ın cinayetine ilişkin 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı. DNA ve HTS analizleriyle aydınlatılan olayda kemik parçaları kimliklendirildi.

İçişleri Bakanlığı, Adana'da 2006 yılında İlyas Günal'ın faili meçhul cinayet olayı ile ilgili 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Ekim 2021 günü Adana / Sarıçam ilçesi otoban kenarı menfez içerisinde bulunan kimliği belirsiz şahsa ait kemik parçaları üzerinde yapılan DNA mukayesesi neticesinde 18 Şubat 2006 tarihinden itibaren kendisinden bir daha haber alınamayan 23 Şubat 2006 tarihinde kayıp müracaatında bulunulan, İlyas Günal'a (Adana / Karaisalı 1980 doğumlu) ait olduğu tespit edildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Bulunan kemik parçaları, yapılan eşleştirmeler sonucunda İlyas Günal'ın ailesinden alınan numuneler ile eşleştirilerek İlyas GünaL'a ait olduğu anlaşılmıştır. İlyas Günal'ın kaybolduğu tarihten yola çıkarak kemik parçalarının bulunduğu mevkide yapılan HTS verileri incelenmiş olup, İlyas Günal'ın öldürülmesi olayının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda kaybolduğu tarihte birlikte hareket eden arkadaşları olay ile ilgili yapılan araştırmaların devamında, cesedin otoban kenarı menfez tarafına gömüldüğü, V. A., F. A., M. Y. ve M. E.'nin 22. Şubat 2006 tarihinde kemik parçalarının bulunduğu bölgede baz verdikleri anlaşılmış, 09 Haziran 2026 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde V. A., M. Y., F. A., İ.E., C.A.Y., C.M., T.Ö., V. K., ve Ö. Ç., isimli 9 şüphelinin yakalandığı, M. E.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu bilgisi alınmıştır. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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