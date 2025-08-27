Adana'da 2 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da 2 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Adana'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak etil alkol getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, 2 farklı kamyoneti takibe aldı. Bir süre takip edilen araçlar, uygulama noktasında durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı. - ADANA

