Adana'da 2 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak etil alkol getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, 2 farklı kamyoneti takibe aldı. Bir süre takip edilen araçlar, uygulama noktasında durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada 2 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı. - ADANA