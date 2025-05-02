Adana'da 2 Şüpheli Evinde 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, Ceyhan ilçesinde iki şüpheliyi takip ettikten sonra düzenledikleri baskında evlerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 2 şüpheliyi takip edip evlerinde arama yapan jandarma ekipleri 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsı belirledi. Şahısları takibe alan ekipler, adreslerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa