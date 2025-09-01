Adana'da 2 Bin 930 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 3 farklı müstakil evde toplam 2 bin 930 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında boğma olarak bilinen kaçak içki üretimi yapılan adresler belirlenerek operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 3 farklı müstakil evde 2 ton 930 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı. - ADANA

