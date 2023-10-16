Adana'da 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen kişinin evine düzenlenen operasyonda üzeri ekmek parçaları ile doldurulmuş kolilerde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 'Düşmanımız çok, birisi bu silahları damımıza gizlemiş, silahlardan haberimiz yok' dediği ileri sürüldü.

Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen kişinin evine düzenlenen operasyonda üzeri ekmek parçaları ile doldurulmuş kolilerde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken "Düşmanımız çok, birisi bu silahları damımıza gizlemiş, silahlardan haberimiz yok" dediği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, S.O.'nun evine operasyon düzenledi. Evin damında yapılan aramada, ardiyedeki kolilerin içinde üzeri ekmek parçaları ile doldurulmuş 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabancaları incelemeyen polislerin, kurusıkı silahlardan dönüştürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan S.O.'nun emniyette verdiği ifadede, "Mahallede düşmanımız çok. Kim olduğunu bilmiyorum ancak birisi bu silahları damımıza gizlemiş. Silahlardan haberimiz yok" dediği öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen S.O çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA