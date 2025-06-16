Adana'da 15 Yıllık Husumet Cinayetle Son Buldu

Adana'nın Feke ilçesinde 15 yıldır devam eden husumet cinayetle bitti.

Olay, ilçeye bağlı Paşalı Mahallesi'ndeki köy kahvesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yıldır husumetli olan M.T. (55) ve Bayram A.(62) kahvehanede karşılaşınca aralarında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. M.T. yanında taşıdığı bıçakla Bayram A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan B.A., ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine sevk edilen B.A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kaçan cinayet şüphelisi M.T., ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA