Adana'da 15 Yıllık Husumet Cinayetle Son Buldu

Adana'da 15 Yıllık Husumet Cinayetle Son Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde 15 yıl süren husumet, bir kavgada bıçaklama ile sona erdi. 55 yaşındaki M.T., karşılaştığı husumetlisi Bayram A.'yı bıçaklayarak kaçtı. Bayram A., hastanede hayatını kaybetti, M.T. ise jandarma tarafından yakalandı.

Adana'nın Feke ilçesinde 15 yıldır devam eden husumet cinayetle bitti.

Olay, ilçeye bağlı Paşalı Mahallesi'ndeki köy kahvesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yıldır husumetli olan M.T. (55) ve Bayram A.(62) kahvehanede karşılaşınca aralarında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. M.T. yanında taşıdığı bıçakla Bayram A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan B.A., ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine sevk edilen B.A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kaçan cinayet şüphelisi M.T., ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı

Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.