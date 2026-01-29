Haberler

Adana'da bin 140 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da bin 140 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma ekipleri, Adana'da durdurdukları bir araçta 1140 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirirken, sürücüyü gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri, araçta bin 140 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ihbarı üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, belirlenen aracı durdurarak sürücüyü gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemede bin 140 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemler için jandarmaya götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi
Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Otomotiv devinden radikal karar! Çok satan 2 modelini rafa kaldırıyor