Adana Çukurova'da uçucu madde kullanan şahıs kadından para alıp kayıplara karıştı

Adana Çukurova'da uçucu madde kullanan şahıs kadından para alıp kayıplara karıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova'daki Mahfesığmaz Mahallesi'nde sokak ortasında uçucu madde kullanan şahıs, bir kadının önünü kesip para istedi. Korkuya kapılan kadın çantasından çıkardığı parayı verdi; şahıs parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana'da bir şahsın sokak ortasında poşete koyduğu uçucu maddeyi kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle ayakta duran şahıs, bir kadının yolunu kesip para aldı.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında poşete koyduğu uçucu maddeyi kullanan şahıs, bir süre güçlükle ayakta durdu. Çevrede bulunan vatandaşları rahatsız eden şahıs, daha sonra bir kadının önünü keserek para istedi. Korkuya kapılan kadın, çantasından çıkardığı parayı şahsa verdi. Şahıs parayı aldığı sırada kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşa da el salladı.
Parayı aldıktan sonra uzaklaştı
Şahıs, parayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.