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Dini nikahlı eşini demir çubukla öldüren şahıs: Öldüğünden haberim yok

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dini nikahlı kocası tarafından demir çubuk ve bıçak sapıyla darp edilen kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve eşinin öldüğünden haberi olmayan katil zanlısı koca adliyeye sevk edildi.

Adana'da Rasil S., dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi Ezgi Deler'i (25) alt kattaki komşusundan kıskandığı için darp etti. Gece sesleri duyan komşuları sabah eve girerek Ezgi Deler'i kontrol etmek istedi. Eve giren komşular Deler'i ağır şekilde darp edilmiş biçimde buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

Dini nikahlı koca eşini demir çubukla öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise olay kadar vahim

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOKMUŞ

Olayın ardından katil zanlısı koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, eşini alt komşusundan kıskandığını için demir sopa, bıçak sapı ve yumrukla darp ettiğini, ardından evden çıkıp gittiğini, eşinin öldüğünden de haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dini nikahlı koca eşini demir çubukla öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise olay kadar vahim

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan genç kadının cenazesi Ceyhan ilçesinde götürüldü. Baba ocağına getirilen genç kadının cenazesi helallik alınmasının ardından mezarlığa götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceyhan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

meko:

Demir buçuk nedir kim yazdı bunu

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