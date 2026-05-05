Adaletin pençesi sanal kumar çetelerinin üstünde: 1.6 milyarlık dev vurguna şafak operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürülüğü ile koordine edilen yasa dışı bahis soruşturmasında yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik para trafiğini yöneten örgüte yönelik bu sabah dev operasyon düzenlendi; 8 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 37 şüpheli yakalanırken 6 şüpheli hakkında arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

MİT maskesiyle korku salan "Finansör" deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/64848 sayılı soruşturma süreci, 2025 yılı sonunda gelen çarpıcı bir ihbarla başladı. Kendisini sahte MİT görevlisi olarak tanıtarak çevreye korku salan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği belirlendi.

Şüphelinin, eşi Tuğçe Omer, kayınvalidesi Halime Togay ve baldızı Gökçe Güley'in banka hesaplarını kullanarak aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen kirli bir fonu yönettiği tespit edildi.

8 İlde Eş Zamanlı "Siber Pençe"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen tahkikatta, mali analizler suçun boyutunu gözler önüne sererken tek merkezden koordine edilen hiyerarşik bir sistem kuran çetenin; banka hesabı temin eden, finans yönetimi yapan ve canlı destek hizmeti veren geniş bir ağa sahip olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde, 05.05.2026 günü saat 06: 15'te düğmeye basıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1.6 milyar TL'lik kirli döngü

Yapılan teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis oyuncularından toplanan paraların çapraz ve döngüsel transferlerle gizlenmeye çalışıldığı, sistem içerisinde tam 1 milyar 600 milyon TL değerinde işlem hacmi oluşturulduğu kanıtlandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari durumda olan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise aralıksız sürüyor.

Sanal bahis çetesinin hiyerarşik ve merkezi sistemi

Soruşturma kapsamında örgüt içinde; aile bireylerinin banka hesaplarının kullanıldığı, evden çalışan kişilerle sistemin yönetildiği ve finans, hesap temini ve para transferlerinin ayrı ekiplerce yürütüldüğü bilgileri yer alıyor.

Yapılan teknik ve mali analizler sonucu elde edilen bulgulara göre; bahis sitelerine yatırılan paraların önce "ilk kademe hesaplara" alındığı; ardından sistematik şekilde üst hesaplara aktarıldığı; hesaplar arasında çapraz ve döngüsel transferler gerçekleştirildiği öğrenilirken uzmanlar, bu para hareketlerinin bireysel değil, merkezi bir yapı tarafından yönetildiğini ortaya koyuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Vatandaşımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz" demişti

Bakan Gürlek, göreve geldiğinde 81 İlde Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge göndermiş; yasa dışı bahsin sadece bir ekonomik suç değil, aynı zamanda aile yapısını ve toplumsal huzuru hedef alan bir terör faaliyeti olduğunu vurgulamıştı. İzmir'deki son operasyon, adalet teşkilatı ve polis teşkilatının güçlü koordinasyonu ile yasa dışı bahis baronlarına yönelik yürütülen büyük temizlik operasyonunun en kritik halkalarından biri olarak kayıtlara geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı