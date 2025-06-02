Adalet Bakanı Tunç: Uzlaşma Oranı Yüzde 83'e Çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkararak büyük bir başarıya imza attık" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri kapsamında paylaşımda bulundu. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle yargı yükünün hafiflediğini, adalete erişimin güçlendiğini ve toplumsal barışa katkı sunduklarını vurgulayan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

"Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ülkemiz genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uyguladığımız uzlaştırma kurumuyla ihtilafları büyümeden sonuçlandırıyor, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlıyoruz."

Onarıcı adalet anlayışını yansıtan uzlaştırma kapsamında, bu yılın ilk 5 ayında uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 115 bin 146 dosyanın 97 bin 17'sini çözüme kavuşturduklarından bahseden Bakan Tunç, "Geçtiğimiz yıl uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 277 bin 775 dosyanın 232 bin 921'ini, 2017 yılından günümüze kadar ise müzakereleri tamamlanan toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyanın 1 milyon 909 bin 336'sını çözüme kavuşturduk. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkararak büyük bir başarıya imza attık" ifadelerinde bulundu.

Bakan Tunç, başarıda önemli yere sahip olan 31 bin 429 uzlaştırmacıya emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkürlerini iletti. - ANKARA