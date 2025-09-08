Adalet Bakanı Tunç: CHP İl Başkanlığı Önündeki Olaylar Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa