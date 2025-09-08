Haberler

Adalet Bakanı Tunç: CHP İl Başkanlığı Önündeki Olaylar Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
