Bakan Gürlek: "Rojin'in babasının tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı"

Adalet Bakanı Akn Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in tehdit iddiaları üzerine adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden fiillere karşı hukukun işletileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

