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Adalet Bakanı Oktay Ailesini Kabul Edecek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek. Aile, Oktay'ın şüpheli ölümünde FETÖ rolü olduğunu iddia ederek dosyanın yeniden incelenmesini talep ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün kabul edecek. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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