Haberler

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, fuhşa teşvik suçlamasıyla yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan' yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa ifade veren Yontunç, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan' yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasından ceza! Hapse girecek mi?