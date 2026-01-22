Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç bugün Kıbrıs'tan dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Esat Yontunç sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontorülden geçirilen Yontunç, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarıldı. - İSTANBUL