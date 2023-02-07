- Acılı anne enkaz altındaki 2 çocuğu için gözyaşları arasında yardım istedi Gaziantep'de 11 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor Ülke genelinde 10 ili etkileyen ve 3 bin 432 kişinin ölümüne binlerce kişinin yaralanmasına sebep olan 7.

- Acılı anne enkaz altındaki 2 çocuğu için gözyaşları arasında yardım istedi

Gaziantep'de 11 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP - Ülke genelinde 10 ili etkileyen ve 3 bin 432 kişinin ölümüne binlerce kişinin yaralanmasına sebep olan 7.8 büyüklüğündeki depremde Gaziantep merkezde enkaza dönen 11 katlı 22 daireli bina enkazında iki çoğunu bekleyen anne gözyaşlarını tutamadı. 12 ve 15 yaşındaki iki çocuğu ile eski eşi enkaz altında kalan Fatoş Tezeaoğlu, eski eşinin yanında kalan 12 yaşındaki Yelda Nisa Kaya ve 15 yaşındaki Ömer Yuşa Kaya ile eski eşi Can Fırat Kaya'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Anneanne Nurhayat Sessizoğlu ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren enkazın bulunduğu alana gelen acılı anne Fatoş Tazeoğlu, " Çocuklarım enkaz altında, kurtarılmalarını bekliyorum, ne olur yardım edin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aynı anda enkaz bölgesinde bulunan dayı ise sinir krizi geçirdi. Diz çöküp dua eden acılı dayı İbrahim Sessizoğlu çevresindeki yakınları tarafından güçlükle teselli edildi.

11 katlı binanın enkazında ise AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor. Binanın yıkıldığı ilk anda 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığı öğrenilen binada,32 saattir henüz kimseye ulaşılamadı.