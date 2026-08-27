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Kuşadası'nda Denizde Mahsur Kalan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Kuşadası'nda Denizde Mahsur Kalan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Plajı önlerinde denize giren ve geri dönemeyen bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağ ve bilinci açık olarak deniz yüzeyinden alınan şahıs, Kuşadası Marina'ya getirildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren ve geri dönemeyen şahsı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Plajı önlerinden 1 şahsın denize girdiği ve geri dönemediği bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıs deniz yüzeyinden sağ ve bilinci açık vaziyette Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Kuşadası Marina'ya intikal ettirildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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