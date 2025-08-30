Açık Cezaevi Firarisi Erzurum'da Yakalandı

Açık cezaevi firarisi şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Silahlı Yağma" ve "Açık Cezaevinden Firar" suçlarından hakkında 24 yıl, 9 ay, 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Palandöken ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM