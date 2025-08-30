Açık Cezaevi Firarisi Erzurum'da Yakalandı

Açık Cezaevi Firarisi Erzurum'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Jandarma ekipleri, 'Silahlı Yağma' ve 'Açık Cezaevinden Firar' suçlarından aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şahıs, adli işlemler sonrası cezaevine gönderildi.

Açık cezaevi firarisi şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Silahlı Yağma" ve "Açık Cezaevinden Firar" suçlarından hakkında 24 yıl, 9 ay, 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Palandöken ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü! Kundakçının kimliği şoke etti

En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi

"Felç kaldım sandım" demişti! Kazadan sonra ilk kez görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.