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Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden 2 hükümlüyü jandarma yakaladı

Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden 2 hükümlüyü jandarma yakaladı
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Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan gece yarısı firar eden iki hükümlü, jandarma ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan gece yarısı firar eden iki hükümlü, jandarma ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Y.Y. (27) ile M.U. (39), Polateli ilçesine bağlı Yeniyurt Köyü'nde jandarma devriyesi tarafından tespit edildi.

Yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden Kilis Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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