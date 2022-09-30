Açık bulduğu apartman kapısından girerek bisiklet çaldı... O anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de açık gördüğü binanın içine girerek bisiklet çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Esentepe Mahallesi Çifteler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs sokak üzerinde kapısını açık gördüğü apartmana girdi. Bir süre apartmanın giriş katında dolaşan şüpheli, içerdeki bir bisikleti alarak çıktı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli şahıs bisiklete binerek apartmandan uzaklaştı.

Bisikletinin yerinde olmadığını gören apartman sakini ise güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Şüpheli şahsın yakalanması ve çalınan bisikletin bulunması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.