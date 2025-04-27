Acıgöl'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesinde bağını süren Adem Şimşek, bir anda traktörünün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Şimşek aracın altında kaldı. Kazayı gören Şimşek'in yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Adem Şimşek, kaldırıldığı Acıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR