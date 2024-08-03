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Acı haberi sette aldı! Hakan Yılmaz'ın babası hayatını kaybetti

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Başarılı oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. Sıcak Büfe filminin çekimlerine başlayan Hakan Yılmaz, babasının acı haberini sette aldı.

Sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz yaşamını yitirdi. Oyuncu, babasının kaybıyla yıkıldı.

54 yaşındaki Hakan Yılmaz'ın Bodrum'da yatağa bağlı şekilde yaşayan babası Necdet Yılmaz, 82 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Şimdilerde D Media'nın Sıcak Büfe adlı sinema filminde Cihangir rolünü oynayan Hakan Yılmaz, babasının ölüm haberini sette aldı. Yılmaz, babasını son yolculuğuna uğurlamak için bu akşam eşi Elif Yılmaz ile Bodrum'a gidecek. Necdet Yılmaz'ın cenaze töreni yarın Bodrum'da yapılacak.

Acı haberi sette aldı! Hakan Yılmaz'ın babası hayatını kaybetti

Acı haberi sette aldı! Hakan Yılmaz'ın babası hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahim Efe - 3.Sayfa

Necdet Yılmaz Hakan Yılmaz 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Temel:

ÖNCE BABALAR SONRA OĞULLAR VS..BU YALAN DÜNYADA HEPİMİZ GÇİCİYİZ..CENAB-I HAK KAMİL BİR İMAN İLE GÜZEL TEMİZ BİR ÖLÜM NASİP ETSİN HEPİMİZE..

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