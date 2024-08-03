Acı haberi sette aldı! Hakan Yılmaz'ın babası hayatını kaybetti

Sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz yaşamını yitirdi. Oyuncu, babasının kaybıyla yıkıldı.

54 yaşındaki Hakan Yılmaz'ın Bodrum'da yatağa bağlı şekilde yaşayan babası Necdet Yılmaz, 82 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Şimdilerde D Media'nın Sıcak Büfe adlı sinema filminde Cihangir rolünü oynayan Hakan Yılmaz, babasının ölüm haberini sette aldı. Yılmaz, babasını son yolculuğuna uğurlamak için bu akşam eşi Elif Yılmaz ile Bodrum'a gidecek. Necdet Yılmaz'ın cenaze töreni yarın Bodrum'da yapılacak.